12 ani de inchisoare pentru ca si-a ucis mama

O batrana de 88 de ani a fost ucisa de fiul sau. Barbatul a fost condamnat la 12 ani de inchisoare.Intamplarea a avut loc in septembrie 2022. Femeia se certa des cu fiul sau, cerandu-i sa plece la munca in strainatate pentru ca nora sa se intoarca acasa."In esenta, s-a retinut faptul ca, in data de 10/11 septembrie 2020, in jurul orelor 21:00 - 22:00, aflandu-se la domiciliul din comuna Dragutesti, sat Dragutesti, barbatul i-a aplicat cu intensitate lovituri cu pumnii mamei sale, apoi s-a ... citeste toata stirea