12 sanctiuni aplicate de ITM

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat, in perioada 28 noiembrie-09 decembrie 2022, un numar de 58 controale, fiind aplicate 12 sanctiuni contraventionale.Controalele au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si domeniul securitatii si sanatatii in munca. Valoarea totala a amenzilor este de 103.000 lei. De asemenea, au fost dispuse 48 de masuri obligatorii in vederea intrarii in legalitate.Una dintre persoanele sanctionate, cu 20.000 lei, ... citeste toata stirea