15 grade in clasa. ISJ nu e suparat ca e frig, ci ca a intrat un deputat in scoala!

Copiii dintr-o scoala din Motru invata in frig. 15 grade au aratat, vineri, termometrele in clase. A dovedit acest lucru deputatul Radu Miruta care a filmat pe holul scolii si intr-o clasa. Intr-un filmulet postat pe Facebook, acesta s-a aratat revoltat de faptul ca elevii stau in frig. Cateva ore peste nas, parlamentarul a fost mustruluit de Inspectoratul Scolar Judetean Gorj. Institutia a transmis un comunicat de presa in care l-a acuzat pe Miruta ca face campanie electorala in scoala, dar ... citește toată știrea