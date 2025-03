19 medici pensionari din Gorj, obligati sa paraseasca sistemul conform noii ordonante a Guvernului

Un numar de 19 medici si patru asistenti medicali pensionari, care activeaza in unitatile sanitare din judetul Gorj, sunt nevoiti sa inceteze activitatea in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta nr. 9/2025. Actul normativ emis de Guvern in urma cu cateva zile impune incetarea colaborarii medicilor pensionari cu sistemul public de sanatate.Cei mai afectati sunt angajatii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu, unde vor pleca sapte medici si trei asistenti medicali. Printre ... citește toată știrea