2.212 posturi de agenti si ofiteri de politie, scoase la concurs

Politia Romana scoate la concurs 2.212 posturi de agenti si ofiteri de politie, precum si de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa.Inscrierile se fac in perioada 29 iunie - 12 iulie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare. Dosarul de inscriere trebuie sa fie complet pana la aceasta data, ulterior, nemaiputand fi depuse documente.Posturile scoase la concurs sunt in specialitatile investigarea criminalitatii economice, rutiera, ordine publica, cazier judiciar, ... citeste toata stirea