2023 aduce mai multe zile libere! Cand pica si care sunt acestea

Gorjenii care muncesc la stat primesc o veste buna la final de an! In 2023 vor beneficia de mai multe zilele libere. Asta si pentru ca, spre deosebire de 2022, anul viitor unele zile, declarate libere legale, nu vor mai pica in weekend.Din cele 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala, doar 9 au picat in timpul saptamanii, anul trecut, spre supararea bugetarilor.In schimb, in 2023, din cele 15 zile libere, 10 vor pica in timpul saptamanii, ceea ce inseamna ca angajatii vor fi liberi de la ... citeste toata stirea