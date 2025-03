21 de grade in prima saptamana din martie

Vremea se incalzeste treptat in aceasta saptamana, iar temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade in unele zone ale tarii. La jumatatea lunii martie, temperaturile vor scadea din nou, conform meteorologilor.Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 3-16 martie.In Oltenia, cresterea de temperatura va fi semnificativa in aceasta regiune, de la o medie a maximelor de 10 grade in 3 martie, pana la 20 de grade in 6 martie. Aceasta medie regionala a maximelor in ... citește toată știrea