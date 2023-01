Conform informatiilor furnizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), in primele 9 luni alea anului precedent au fost parasiti 276 de copii, in spitale.Numarul este unul ingrijorator si, totusi, mai mic decat cel inregistrat, in aceeasi perioada, pentru anul 2021 (324 de copii parasiti).Dintre acestia, 220 de copii au fost parasiti in ... citeste toata stirea