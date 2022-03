33 de incendii intr-o singura zi

33 de incendii de vegetatie uscata au fost in ultimele 24 de ore la nivelul Gorjului, iar de la inceputul anului si pana in prezent au fost 339 de incendii de vegetatie uscata.Ieri au fost incendii in Hurezani, Crasna, Bumbesti-Jiu, Stoina, Jupanesti, Tg-Jiu, Logresti, Tismana, Albeni, Jupanesti, Scoarta, Stanesti, Licurici, Pestisani, Alimpesti, Negomir, Urdari, Motru, Bustuchin, Capreni, Balteni, Rosia de Amaradia, Dragotesti, Borascu."In ultimele 24 de ore, ISU Gorj a intervenit pentru ... citeste toata stirea