38 de gorjeni confirmati cu Covid in 24 de ore

Autoritatile au reluat raportarile zilnice ale cazurilor de Covid-19. In Gorj au fost raportate 38 de infectari in 24 de ore, din 168 de teste efectuate.20 dintre persoanele infectate au fost vaccinate, iar 18 nu.La nivelnational, un numar de 3.777 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 267 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, miercuri, Ministerul Sanatatii.In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 4.490 de teste RT-PCR ... citeste toata stirea