6 ani si 9 luni de puscarie pentru deratizarea ucigasa

Gorjeanul Ioan Sorin Buta, patronul firmei care a realizat deratizarea din "blocul mortii" din Timisoara, in noiembrie 2019, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 9 luni de inchisoare.Barbatul a fost obligat la plata unor daune de 150.000 de euro si 700.000 de lei. In noiembrie 2019, un copil nou-nascut, unul de trei ani si o mama de 29 de ani au murit intoxicati, dupa realizarea deratizarii in bloc. Alte persoane au ajuns la spital."Inculpatul, cunoscand caracterul ilicit si deosebit de ... citeste toata stirea