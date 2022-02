78 de candidati pe 52 posturi de director

In Gorj, s-au inscris 78 de candidati pentru posturile de director si director adjunct din scoli si gradinite ramase vacante, in cea de a doua sesiune a concursului.Inscrierile s-au facut on-line, direct pe platforma de inscriere in concurs. Dupa evaluarea dosarelor au fost respinsi doi candidati, insa dosarele lor au fost validate in cea de-a doua etapa.Proba scrisa va avea loc pe 18 februarie.Cele mai multe posturi vacante, 34 la numar, sunt de director. Este vorba de functiile de ... citeste toata stirea