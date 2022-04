800 de politisti asigura ordinea, de Inviere

Peste opt sute de politisti vor fi, in noaptea de Inviere, in apropierea lacasurilor de cult din judetul Gorj. Oamenii legii se vor asigura ca nu vor exista blocaje in trafic, dar vor asigura si ordinea si siguranta publica.Cele mai multe forte vor fi concentrate la manastirile Tismana, Lainici si Polovragi, locuri care au atras, in ultimii ani, mii de credinciosi din toate colturile tarii.Prefectul judetului Gorj a explicat ca, in noaptea de Inviere, circa opt sute de politisti vor actiona ... citeste toata stirea