A abandonat doi catelusi de cateva saptamani. Faptasul este cercetat de Politie VIDEO

Un barbat din judetul Gorj este cercetat penal de politie pentru abandonarea a doi catelusi. Acesta a fost surprins de o camera de supraveghere video in momentul in care i-a abandonat pe cei doi pui de caine. Politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu, la jumatatea lunii trecute, cu privire la faptul ca un autor necunoscut ar fi despartit doi pui de caine, in varsta de aproximativ 6 saptamani, de mama, iar ulterior i-ar fi abandonat in comuna Balesti. Cei ... citeste toata stirea