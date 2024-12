A baut, s-a urcat la volan si a ajuns cu masina in sant. E patania unui sofer din comuna gorjeana Musetesti. Politistii l-au pus sa sufle in etilotest si a rezultat o concentratie de 1,26 mg/litru alcool pur in aerul expirat."La data de 24 decembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti-Jiu au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DJ 665, un autoturism a intrat intr-un sant, avand totodata suspiciunea ca soferul in cauza se afla sub influenta bauturilor ... citește toată știrea