A atins cu undita un cablu electric si a murit

Sfarsit tragic pentru un tanar din comuna gorjeana Bolbosi! Acesta a murit in timp ce era la o partida de pescuit. Prietenii si rudele deplang moartea sa fulgeratoare.Pe pagina de Facebook a tanarului, mesajele pline de regrete au curs rauri."Daca as putea sa vorbesc cu Dumnezeu l-as intreba: de ce te-a vrut langa el si nu te-a lasat aici langa noi? Urma sa ne vedem dar se pare ca nu ne vom mai vedea niciodata.Vei ramane verisorul si prietenul meu cel mai bun cu care am impartit cea mai ... citeste toata stirea