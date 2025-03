A baut la Izvoarele si s-a urcat la volan

Un barbat din comuna gorjeana Dragutesti a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Fapta pentru care Judecatoria Targu Jiu a pronuntat ieri condamnarea in prima instanta a avut loc in februarie anul trecut. Gorjeanul a consumat bauturi alcoolice la un restaurant de pe raza satului Izvoarele, apoi a urcat la volanul autoturismul pe care l-a condus pe DN 66/localitatea Izvoarele. ... citește toată știrea