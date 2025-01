A castigat bani mai multi la pensie in instanta

Victorie in instanta pentru un fost salariat al Complexului Energetic Oltenia care a chemat in judecata Casa de Pensii Gorj. Omul a cerut sa fie emisa o noua decizie de pensionare si sa-i fie luata in calcul vechimea in conditii speciale de munca.Judecatorii i-au admis solicitarea si au cerut sa fie valorificate conditiile speciale de munca pentru perioada lucrata intre 2001 si 2021.De asemenea, omul trebuie sa primeasca si diferenta de pensie, actualizata cu inflatia si cu dobanda de la ... citește toată știrea