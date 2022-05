A castigat in instanta diurna pentru misiunile din Afganistan

Sute de politisti si jandarmi din intreaga tara care au participat la misiuni internationale de mentinere a pacii au dat statul roman in judecata pentru plata diurnelor in valuta pe care nu le-ar fi primit de mai bine de zece ani.Si la Gorj au fost inregistrate procese similare, iar deciziile au fost favorabile. O noua sentinta s-a pronuntat chiar joi, 19 mai. Este vorba de un jandarm care a fost de doua ori in teatrul de operatii din Afganistan avand ca misiune pregatirea fortelor de politie ... citeste toata stirea