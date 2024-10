A cerut 30 de mii, a primit 3.000

Un gorjean care a incasat bataie la un cunoscut club din judet a cerut in instanta 30 de mii de lei daune. Mai exact, 20.000 de lei daune morale si 10.000 de lei daune materiale. Judecatoria Targu Carbunesti i-a acordat o suma mult mai mica, respectiv trei mii de lei daune morale.Agresiunea a avut loc in februarie 2019, la Clubul Insomnia din Turburea In timp ce se afla in fata clubului, barbatul a fost lovit in mod repetat cu pumnii. Victima a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare ... citește toată știrea