A condus 100 de metri si a ajuns in sant

Un gorjean din Slivilesti a fost condamnat saptamana trecuta la un an de inchisoare cu suspendare, pentru ca s-a urcat baut la volan.Fapta a avut loc in luna aprilie a acestui an. O femeie a sunat la 112, cand a sesizat ca pe Dealul Miculesti un autoturism a intrat in santul de pe partea dreapta, iar conducatorul auto se afla sub influenta alcoolului.Soferul era atat de beat, ca nici macar nu a putut sa sufle in etilotesc. A facut accident dupa ce a condus doar 100 de metri. "Serviciul de ... citește toată știrea