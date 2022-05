A condus beat crita si fara permis

Inconstienta, la volan! Un tanar, din Crasna, s-a urcat la volan aburit de Bachus. Si nu a fost singura ilegalitate comisa. Politistii l-au tras pe dreapta si au constatat ca nici permis nu avea. Barbatul avea o alcoolemie de 1,22 la mie."Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Carbunesti au depistat, in trafic, un barbat, de 32 ani, din comuna Crasna, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 66 Bumbesti Jiu, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de ... citeste toata stirea