A condus fara permis pentru a ajunge la iubita sa din Gorj. A fost condamnat la aproape patru ani de inchisoare

Un barbat din Iasi a fost condamnat la o pedeapsa de trei ani si opt luni de inchisoare pentru ca a condusa fara sa detina permis de conducere si, in plus, a facut fals in declaratii.Acesta a condusa fara permis sute de kilometri, tocmai din Iasi, pentru a-si vizita iubita din comuna gorjeana Aninoasa. Cand se intorcea catre Iasi, barbatul a fost oprit in trafic, in comuna Polovragi, de un echipaj de politie. In masina se mai aflau concubina acestuia si doi copii minori care dormeau pe ... citeste toata stirea