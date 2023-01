A crescut varsta de pensionare a femeilor

Varsta de pensionare a femeilor din Romania a crescut incepand cu luna ianuarie 2023. Astfel, potrivit modificarii operate de legislatorii romani varsta de pensionare este acum de 62 de ani. Pana in decembrie 2022, varsta de pensionare la femei era de 61 de ani si 9 luni.Cresterea va fi treptata in continuare, astfel incat si femeile vor fi tinute in final campul muncii pana la 65 de ani. In anul 2030, varsta de pensionare va fi de 63 de ani, iar in anul 2035 aceasta va ajunge la 65 de ani. ... citeste toata stirea