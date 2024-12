A cumparat un apartament si a avut un soc. Blocul a fost evacuat!

Un bloc din Arad a fost evacuat in seara zilei de duminica, 29 decembrie, dupa ce un barbat a gasit o grenada in apartamentul cumparat. Mai multe echipaje de politisti si pirotehnisti au intervenit, iar zeci de persoane au fost evacuate pana la inlaturarea pericolului.Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Micalaca, unde se mutase o persoana care cumparase un apartament de la o familie stabilita in strainatate. In timp ce noul proprietar facea curatenie in casa, a gasit intr-un ... citește toată știrea