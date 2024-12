A cumulat mai multe infractiuni

La data de 1 decembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Runcu a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 48 de ani, din Balta, in timp ce ar fi condus un moped in localitatea Balta, s-ar fi dezechilibrat, cazand pe partea carosabila si suferind leziuni.Conducatorul mopedului a fost ... citește toată știrea