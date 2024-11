A decopertat drumul anul trecut si a disparut

O investitie finantata prin programul national "Anghel Saligny" este blocata de un an de constructorul care a castigat licitatia. Este vorba de modernizarea unui drum de 8 kilometri in comuna gorjeana Turcinesti, acolo unde firma a decopertat drumul existent la sfarsitul anului trecut si l-a lasat asa."Am preluat mandatul de primar cu o investitie blocata de constructor. Firma care trebuia sa modernizeze tronsonul Cartiu-Horezu a venit in luna decembrie a anului trecut, la insistentele fostul ... citește toată știrea