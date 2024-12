A demisionat inainte de desfiintarea ministerului

Ministerul Energiei va fi desfiintat in cateva zile, activitatea urmand sa fie preluata de Ministerul Economiei, dupa investirea noului guvern.Gorjul are doi secretari de stat in Ministerul Energiei, unul sustinut de PNL, Alin Caragui, celalalt de PSD, Marius Negru.Caragui si-a anuntat astazi demisia, intr-o conferinta de presa a PNL Gorj. "Singura mea dorinta certa a fost ca societatea Complexul Energetic Oltenia sa fie in coordonarea mea", a spus Caragui, care spune ca in mandatul lui ... citește toată știrea