A distrus patru masini dupa ce s-a urcat la volan baut si fara permis

Patru dintr-o lovitura! Un sofer de ocazie s-a urcat baut la volan si fara sa aiba permis de conducere si a provocat un accident de circulatie. Masina pe care o conducea a lovit o alta masina parcata care a ricosat in alte doua autoturisme parcate in afara drumului. In urma impactului, un copil de 14 ani a fost ranit.Accidentul a avut loc in Lupoaia, comuna Catunele."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului a reiesit faptul ca un barbat, de 46 de ani, din ... citește toată știrea