A facut accident din cauza unei gramezi de balast de pe asfalt

O gramada de balast de pe marginea drumului a provocat un accident in Licurici. Accidentul a fost anuntat la 112. La fata locului s-au deplasat politisti din Stoina care au identificat un autoturism rasturnat pe partea carosabila. In urma verificarilor efectuate au stabilit faptul ca un barbat, de 25 de ani, domiciliat in orasul Brezoi, judetul Valcea, in timp ce conducea un autoturism din directia orasului Targu Carbunesti spre comuna Licurici, in afara localitatii Licurici ar fi intrat in ... citește toată știrea