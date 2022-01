A facut baie la -8 grade Celsius printre sloiuri de gheata pe Cheile Oltetului

Un barbat de 62 de ani, din comuna Baia de Fier, judetul Gorj, a facut baie la o temperatura de minus opt grade Celsius in Cheile Oltetului, in localitatea Polovragi. Gabriel Dan Chiriac este manager de turism in localitatea Baia de Fier din Gorj, acolo unde se afla cunoscuta Pestera Muierii. Zilele trecute, acesta nu a tinut de gerul de afara si a facut baie in apa rece a raului Oltet, inconjurat de sloiuri de gheata."Ati crezut ca am mancat iarna?!? Inca nu!!! Si -8 grade este tot o ... citeste toata stirea