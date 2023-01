A fost batut intr-un local public

Politia Municipiului Motru a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, la data de 21 ianuarie, de catre un barbat. Acesta a declarat ca in jurul orei 02:40 ar fi fost lovit de alti doi barbati.Oamenii legii s-au deplasat la fata locului si au stabilit ca un tanar de 25 de ani, din comuna Floresti, judetul Mehedinti, in timp ce se afla in incinta unui local public din municipiul Motru, pe fondul consumului de alcool, ar fi fost agresat fizic de doi tineri ... citeste toata stirea