A fost elucidat misterul bolovanului cazut pe casa

Misterul bolovanului de 50 de kilograme cazut marti "din cer", peste o casa din Hunedoara, a fost elucidat. Autoritatile au stabilit ca piatra a fost aruncata in aer in urma unei detonari controlate de la un fost combinat siderurgic aflat la numai un kilometru distanta. In cadere, bolovanul a distrus acoperisul si una dintre camerele casei.O tragedie a fost la un pas sa se intample in Hunedoara. Piatra de aproximativ 50 de kilograme a cazut chiar in camera fetitei. Din fericire, mama impreuna ... citeste toata stirea