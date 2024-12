A fost publicat calendarul pentru BAC 2025

Calendarul examenului de Bacalaureat 2025 a fost publicat in Monitorul Oficial. Probele scrise se desfasoara in luna iunie, in timp ce evaluarea competentelor se desfasoara in ianuarie si februarie. Cursurile se incheie pentru clasele a XII-a/a XIII-a pe 6 iunie 2025, conform structurii anului scolar 2024-2025.Inscrierea pentru sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat se face in doua etape. Mai intai pe 16-20 decembrie pentru probele de competente, apoi in perioada 2-6 iunie 2025 pentru ... citește toată știrea