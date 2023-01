A fugit la vecin, de frica sotului violent

O femeie din Capu Dealului, judetul Gorj, a reusit sa obtina in instanta ordin de protectie impotriva sotului ei violent. Desi este proprieratul casei, acesta a fost evacuat si nu are voie sa se apropie timp de doua luni."In motivarea cererii, in fapt, s-a aratat ca, in data de 22.01.2023, in jurul orelor 15.00, in timp ce se aflau in locuinta comuna, din sat Capu Dealului, agresorul aflat in stare de ebrietate, pe fondul unui conflict spontan, a exercitat acte de violenta asupra sotiei sale, ... citeste toata stirea