A furat din Hunedoara si a vandut la Targu Jiu

Tanar din Vulcan, retinut pentru furt calificat din societati comercialePolitistii Biroului Investigatii Criminale Vulcan au identificat si retinut un tanar in varsta de 27 de ani, domiciliat in municipiul Vulcan, banuit de comiterea, la sfarsitul lunii ianuarie 2025, a unor infractiuni de furt calificat.Din cercetari a rezultat ca acesta ar fi sustras, pe timp de noapte, prin efractie, bunuri din mai multe societati comerciale situate in zone izolate si slab iluminate din ... citește toată știrea