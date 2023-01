Un minor, in varsta de 14 ani, a fost depistat de catre politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza, fara sa detina permis de conducere.In urma verificarilor, s-a stabilit ca baiatul furase masina mamei sale, stationata in ... citeste toata stirea