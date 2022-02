Un gorjean care a furat patru ciocolate dintr-un magazin Penny a scapat de urmarirea penala. Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a cerut instantei sa confirme solutia de renuntare la urmarire penala, motivele fiind ca prejudiciul de 14 lei a fost recuperat de magazinul in cauza, iar de la comiterea faptei au trecut cateva luni.Fapta a avut loc in 10 aprilie anul trecut, cand barbatul a vrut sa plece din magazin fara sa achite patru bucati ciocolata ,,Milka", producand un prejudiciu in ... citeste toata stirea