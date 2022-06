A incendiat de doua ori aceeasi masina

Un tanar a ajuns din nou in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat definitiv pentru distrugere.Individul de 24 de ani a incendiat, de doua ori, o masina a unui proprietar din orasul Turceni. Autovehicul era parcat in apropierea fostului teren de fotbal din zona Colonia Turceni.Primul incident a avut loc in luna august, anul trecut. "La data de 16.08.2021, in jurul orei 01:00, inculpatul, cu ajutorul unei brichete, a aprins materialul textil de pe bancheta din spate a autoturismului care ... citeste toata stirea