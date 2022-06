A inceput Cupa Satelor la Fotbal! Evenimentul sportiv, aflat la a doua editie se desfasoara in comuna Jupinesti si se bucura de un real succes in randul gorjenilor. Mai mult decat atat, in competitia de anul acesta se afla participanti si din alte judete. In total, sunt 12 echipe care se vor lupta la titlul. Primarul localitatii, sustine ca pe teren vor intra si fotbalisti de la FCSB si CSU Craiova, dar si "fotbalisti cu epoleti" de la Politie si Jandarmerie.Stadionul din Jupinesti a prins ... citeste toata stirea