A inceput postul Pastelui. Ce spun medicii nutritionisti despre efectele postirii asupra sanatatii

Postul Pastelui, cel mai lung si aspru post din an, a inceput din 28 februarie. Pe 27 februarie au fost lasata secului de carne, dupa care, de saptamana viitoare nu se va mai consuma nici produse lactate. Medicii nutritionisti atrag atentia ca postul poate fi folositor, dar si daunator. Postul alimentar este benefic pentru sanatate. In primul rand, sustin medicii, are un rol important in prevenirea unor boli metabolice, precum diabetul, obezitatea, dar si in prevenirea sau ameliorarea altor ... citeste toata stirea