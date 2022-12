A inceput programul "Masa calda in scoli". Cate localitati din Gorj sunt pe lista

In timp ce programul "Laptele si cornul" inca nu a fost implementat in judetul Gorj, unele primarii fac demersuri ca elevii sa nu fie privati de o masa la scoala. In total, cinci scoli au reusit sa implementeze "Masa calda in scoli".Incepand cu aceasta saptamana, in toate scolile din comuna gorjeana Rosia de Amaradia, elevii vor primi o masa calda."Investim in educatie! Astazi (n.r. luni), asa cum am promis, a fost prima zi de acordare de "masa calda" tuturor elevilor care invata la ... citeste toata stirea