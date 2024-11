A intrat cu masina intr-un autotren. N-a avut nicio sansa!

O femeie de 40 de ani a murit in aceasta dimineata, dupa ce a intrat cu masina intr-un autotren inmatriculat in Bulgaria. Accidentul a avut loc in Mehedinti, la Orsova."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 6, la iesirea din localitatea Orsova spre Baile Herculane, judetul Mehedinti, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Coliziunea s-a soldat cu decesul unei persoane. Se ... citește toată știrea