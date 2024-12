A intrat cu masina intr-un copac

Un tanar din comuna gorjeana Slivilesti a intrat cu masina in copac in ziua de Craciun. Acesta a pierdut controlul asupra directiei in localitatea Scoarta. Soferul a fost ranit si a ajuns la spital."La data de 25 decembrie 2024, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Scoarta a avut loc un accident rutier.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, ... citește toată știrea