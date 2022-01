A lasat un bilet de adio si a provocat un accident cu patru raniti

Un tanar sofer de 19 ani a provocat luni, 24 ianuarie, un accident pe DN 6 - Centura Lugojului. Masina condusa de acesta a lovit din spate un autoturism care a virat brusc pentru a schimba sensul de mers spre autostrada."Un barbat, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebes inspre Timisoara, iar la intersectia cu A6 a intrat in coliziune fata-spate cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, care circula in aceeasi directie de ... citeste toata stirea