A luat o femeie la "ocazie" si nu a mai lasat-o sa coboare

Intamplare traumatizanta sambata pentru o femeie de 54 de ani din Targu Jiu, care s-a urcat intr-o masina de ocazie, iar soferul nu a mai lasat-o sa coboare. Barbatul de 43 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, este banuit de savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal."Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca, la aceeasi data, barbatul, in timp ce conducea un autovehicul in localitatea Slatioara, judetul Valcea, ar fi luat la ocazie o ... citeste toata stirea