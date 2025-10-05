Editeaza

A mintit ministrul? Comisia Europeana nu a primit nicio cerere oficiala de prelungire a energiei pe carbune

Sursa: Pandurul
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 06:50
21 citiri
Ministrul
Energiei, Bogdan Ivan
, afirma ca Romania a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului de inchidere a termocentralelor pe carbune, dar institutia europeana neaga ca ar fi primit o solicitare oficiala din partea autoritatilor de la Bucuresti, scrie STIRI-EXTERNE.COM.

"Odata ce Comisia va primi o solicitare oficiala din partea Romaniei pentru amanarea termenului de eliminare treptata a carbunelui, aceasta va fi tratata conform procedurilor stabilite", a transmis un reprezentant al ...citește toată știrea

