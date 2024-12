A murit din senin, la 24 de ani

O tanara de 24 de ani a murit marti, 10 decembrie, dupa ce ar fi suferit un infarct in timp ce se afla intr-un tramvai, in municipiul Iasi.Ea urcase in mijlocul de transport in statia din Piata Unirii, iar dupa doar cateva minute i s-a facut rau. Tanara a fost resuscitata de o persoana aflata in zona, dupa care a fost preluata de catre un echipaj SMURD.Medicul Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi, a declarat ca inima tinerei a fost repornita, dar activitatea cardiaca a ramas una ... citește toată știrea