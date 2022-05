A murit dupa ce a cazut de la etajul 3 al spitalului judetean. Ancheta!

Tragedie in Spitalul Judetean de urgenta Tg Jiu! Un pacient a murit dupa ce a cazut de la etajul 3 al cladirii. Evenimentul s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica. Barbatul era internat in sectia de Chirurgie a unitatii medicale. In urma cazaturii omul a murit pe loc. O ancheta va stabili cu exactitate cum s-a petrecut aceasta tragedie."In cursul noptii, un barbat in varsta de 87 de ani, pacient al Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, a cazut de la etajul 3. Din pacate, ... citeste toata stirea