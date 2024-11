O femeie a murit in fata spitalului din municipiul Slatina, judetul Olt, dupa ce a stat cateva ore in Unitatea de Primiri Urgente Medicii ii spusesera ca are o colica abdominala si i-au recomandat sa mearga acasa.La plecare, femeii i s-a facut rau chiar in fata spitalului, doctorii nemaiputand sa o salveze. Se pare ca femeia facuse atac de cord si nimeni nu a reusit sa isi dea seama."Acuza dureri in piept, de sub san, pe sub coaste, in abdomen. Dureri groaznice, nu putea sa respire, stari ... citește toată știrea